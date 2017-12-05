Под Волгоградом дебошир избил диспетчера такси
Житель Калачевского района осужден решением мирового суда за избиение диспетчера такси.
Житель Калачевского района осужден решением мирового суда за избиение диспетчера такси.
Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на решение мирового суда, инцидент произошел в поселке Береславка Калачевского района. Осужденный в три часа ночи позвонил в такси и поинтересовался, сколько будет стоить проезд до Волжского. Услышав, что такси обойдется ему в 2200 рублей, он пришел в ярость и пошел в диспетчерскую «разбираться», избив
Женщина получила сотрясение мозга и была вынуждена взять больничный. Дебошира вскоре задержали и он предстал перед судом.
Свою вину в содеянном он не признал, сказал, что поругался с нагрубившим ему диспетчером, но никого не бил.
Решением мирового суда мужчина оштрафован на шесть тысяч рублей в доход государства. Кроме того, ему предстоит возместить 16350 рублей морального вреда потерпевшей.