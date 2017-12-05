Под Волгоградом дебошир избил диспетчера такси

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на решение мирового суда, инцидент произошел в поселке Береславка Калачевского района. Осужденный в три часа ночи позвонил в такси и поинтересовался, сколько будет стоить проезд до Волжского. Услышав, что такси обойдется ему в 2200 рублей, он пришел в ярость и пошел в диспетчерскую «разбираться», избив женщину-диспетчера и плюнув ей в лицо.

Женщина получила сотрясение мозга и была вынуждена взять больничный. Дебошира вскоре задержали и он предстал перед судом.

Свою вину в содеянном он не признал, сказал, что поругался с нагрубившим ему диспетчером, но никого не бил.