В Кыштыме силовикам попалась пьяная бизнесвумен без водительских прав

Инспекторы ДПС Кыштыма остановили внедорожник на улице Республики. За рулем сидела нетрезвая женщина. Каково же было удивление силовиков, когда у нее не оказалось еще и водительского удостоверения. Автомобилистка не забыла его дома. Его попросту не было у нее никогда.

— Нарушительница дала разрешение на тест на алкоголь и прошла его на месте, — рассказали в отделе по пропаганде полиции Кыштыма. — Количество промилле в два раза превышало норму.