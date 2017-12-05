В Кыштыме силовикам попалась пьяная бизнесвумен без водительских прав
Директор ритуального салона может сесть на 15 суток.
Директор ритуального салона может сесть на 15 суток.
Инспекторы ДПС Кыштыма остановили внедорожник на улице Республики. За рулем сидела нетрезвая женщина. Каково же было удивление силовиков, когда у нее не оказалось еще и водительского удостоверения. Автомобилистка не забыла его дома. Его попросту не было у нее никогда.
— Нарушительница дала разрешение на тест на алкоголь и прошла его на месте, — рассказали в отделе по пропаганде полиции Кыштыма. — Количество промилле в два раза превышало норму.
Нетрезвую водительницу собирались поместить в камеру временного изолятора, но на тот момент в ней находился мужчина. Женщину отпустили домой. Заседания суда она будет ждать, находясь на свободе. Предполагаемое наказание: 15 суток административного ареста или 30 тыс. рублей штраф.