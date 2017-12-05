В Янтарном 18 воспитанников детсада заразились ротавирусом
В Янтарном 18 детей в дошкольном учреждении заразились кишечной инфекцией. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
В Янтарном 18 детей в дошкольном учреждении заразились кишечной инфекцией. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
Симптомы появились у детей в период с 30 ноября по 4 декабря. Сейчас специалисты проводят исследование проб воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды.
С 4 декабря приостановлена работа детского сада. Шесть пациентов госпитализированы, остальные лечатся дома.