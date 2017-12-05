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15:18 (мск), источник: Клопс.ru

В Янтарном 18 воспитанников детсада заразились ротавирусом

В Янтарном 18 детей в дошкольном учреждении заразились кишечной инфекцией. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

Источник: Клопс.ru

Симптомы появились у детей в период с 30 ноября по 4 декабря. Сейчас специалисты проводят исследование проб воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды.

С 4 декабря приостановлена работа детского сада. Шесть пациентов госпитализированы, остальные лечатся дома.

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