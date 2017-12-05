В ДТП под Челябинском погибли цирковые животные
КамАЗ вылетел в кювет.
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КамАЗ вылетел в кювет.
Днем 4 декабря на 55-м километре трассы Челябинск — Новосибирск КамАЗ, перевозивший цирковых животных, протаранил ограждение и вылетел в кювет.
Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды южноуральского УГИБДД, 49-летний водитель грузовика не справился с управлением. Он не пострадал.
В прицепе находилось 22 животных. Погибли два яка.