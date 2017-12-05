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15:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В ДТП под Челябинском погибли цирковые животные

КамАЗ вылетел в кювет.

Днем 4 декабря на 55-м километре трассы Челябинск — Новосибирск КамАЗ, перевозивший цирковых животных, протаранил ограждение и вылетел в кювет.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды южноуральского УГИБДД, 49-летний водитель грузовика не справился с управлением. Он не пострадал.

В прицепе находилось 22 животных. Погибли два яка.

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