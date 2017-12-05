В ДТП под Челябинском погибли цирковые животные

Днем 4 декабря на 55-м километре трассы Челябинск — Новосибирск КамАЗ, перевозивший цирковых животных, протаранил ограждение и вылетел в кювет.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды южноуральского УГИБДД, 49-летний водитель грузовика не справился с управлением. Он не пострадал.