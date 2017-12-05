«Краба» на Славы обварило кипятком
Трубу с горячей водой прорвало на перекрестке проспекта Славы и Будапештской улицы, под переходом, который петербуржцы прозвали «крабом».
Трубу с горячей водой прорвало на перекрестке проспекта Славы и Будапештской улицы, под переходом, который петербуржцы прозвали «крабом».
Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», аварийная бригада уже работает на месте, масштабы аварии пока не ясны. Труба лопнула в 14:10 пятого декабря, сейчас движение от проспекта Славы к улице Белы Куна по Будапештской перекрыто, рабочие занимаются локализацией дефекта.
Напомним, переход был введен в эксплуатацию в 2014 году, прозвище получил благодаря специфической форме.