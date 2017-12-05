«Краба» на Славы обварило кипятком

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», аварийная бригада уже работает на месте, масштабы аварии пока не ясны. Труба лопнула в 14:10 пятого декабря, сейчас движение от проспекта Славы к улице Белы Куна по Будапештской перекрыто, рабочие занимаются локализацией дефекта.