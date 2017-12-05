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15:10 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже владельцу сгоревшей сауны грозит реальный тюремный срок

В Левобережном суде рассматривают дело о взрыве в Монтажном проезде, который унёс жизни двоих людей. На скамье подсудимых — владелец сауны и отеля, где и произошло ЧП.

По версии обвинения, бизнесмен кустарным способом установил газовое оборудование за несколько месяцев до трагедии. А ночью 11 декабря прошлого года произошла утечка, и прогремел взрыв. Под обломками нашли тела двоих мужчин — это постоялец хостела и охранник склада, который располагался в этом же комплексе по соседству с сауной.

На сегодняшнем заседании суд допросил супругу 66-летнего погибшего охранника. Она рассказала, что её муж обгорел настолько сильно, что опознать его смогли лишь по часам. Само тело женщина так и не решилась увидеть.

В ту ночь чудом выжила администратор отеля — женщина за несколько минут до трагедии вышла на улицу, чтобы проводить посетителей. В этот момент её снесла взрывная волна.

— Была без сознания, не помню, встала вся в крови. В голове только стучало — вставай и беги. К воротам подбежала, ворота заклинило. Там были травмы. Но я их не ощущала на тот момент. Потому что была в шоковом состоянии. Когда в больницу привезли, из меня стёкла вытягивали с головы, с тела. А теперь мне врачи сказали, что я ослепну. Мне поставили посттравматическую глаукому, — рассказала Милослава Алексеева-Шершнева, потерпевшая.

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, которые повлекли по неосторожности смерть двух лиц, бизнесмену грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Также по версии следствия, владелец сауны, ранее судимый, угрожал администратору убийством, если та не изменит показания. На предварительном следствии свою вину мужчина признал частично. Однако, его защита настаивает — он мог совершить самооговор, газовое оборудование бизнесмен лично не устанавливал.

— Он обратился в компанию через интернет, которая занимается данными работами. И они все провели в соответствии с требованиями закона. Но следствие их не установило, — сообщила Людмила Суворова, адвокат подсудимого.

— То, что произошло — это, наверное, не столько вина моего супруга, сколько беда. И беда не только нашей семьи, беда тех людей, потерпевших, у которых погибли там близкие люди. И мы сочувствуем, соболезнуем им. Но признать свою вину пока и, вообще, мы не можем. Потому что надо разбираться, — отметила Елена Левыкина, жена подсудимого.

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