Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Названа самая пьющая страна Европы
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Селена Гомес сменила пять ярких образов за один день
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СМИ: близкие рассказали о пропавшей с экранов Понаровской
Команда Киркорова участвует в Евровидении не за РФ
Селена Гомес сменила пять ярких образов за один день
Ирина Шейк и Наталья Водянова блистали в модной съемке для Vogue
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Успех диеты зависит от генов
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Как уничтожают наследие СССР (фото)
Фоторепортажи
8День благодарения
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
14:59 (мск), источник: Tengrinews

Полицейским пришлось таранить авто с пьяным угонщиком в Павлодаре

Полицейские тараном остановили пьяного угонщика в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.

Источник: Tengrinews

Как рассказали в полиции, авто марки Toyota Carina был угнан со двора одного из многоэтажных домов в центре Павлодара. Сообщение об угоне поступило на пульт «102» 3 декабря около пяти часов утра. В городе был введен план «Перехват», на розыск и задержание автомашины были ориентированы наряды комплексных сил полиции областного центра и районов области.

Угнанное авто полицейские заметили на пересечении улиц Естая-Пахомова. Однако требование остановиться водитель проигнорировал и продолжил движение набольшой скорости, создавая аварийные ситуации на проезжей части и угрожая жизни людей.

«На пересечении улиц Теплова-Ак. Сатпаева автопатруль 631 в составе экипажа полицейских — сержантов Нурбека Ундерме и Руслана Зейноллинова, увидев мчавшуюся разыскиваемую автомашину, принял решение о принудительной остановке транспорта и протаранил данное авто. Только столкнувшись с полицейской автомашиной, повредив ее, угонщик остановился», — сообщили в пресс-службе полицейского департамента.

Задержанным оказался 27-летний житель Павлодара. При освидетельствовании медики констатировали у молодого человека среднюю степень алкогольного опьянения. В настоящий момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

По информации полиции, в отношении задержанного начато досудебное расследование сразу по двум статьям «Угон» и «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

Как отметили в пресс-службе регионального департамента полиции, злоумышленнику грозит не только уголовная ответственность, но и возмещение материального ущерба за повреждение угнанного и полицейского авто.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Нарушения на 34 миллиарда тенге выявили органы госаудита
Сторонники Саакашвили освободили политика из микроавтобуса
Минюст РФ опубликовал список СМИ-иноагентов
Опрос показал отношение россиян к выносу тела Ленина из Мавзолея
Читатели журнала Time назвали «Человека года»
«Ростех» обвинил Siemens в причинении вреда России
СМИ узнали о схеме по возвращению денег элит РФ из-за рубежа
Как кредиты и пластиковые карточки изменили сознание людей
Спорт
МОК решит судьбу России: какой флаг нам в руки Исполком Международного олимпийского комитета в количестве 15 человек прямым голосованием решит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры - 2018
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Доклад Совета Европы подтвердил нарушение прав беременных в России Женщины в России часто сталкиваются с неэтичным поведением врачей при гинекологических осмотрах, во время ведения, а также прерывания беременности, говорится в докладе Совета Европы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь