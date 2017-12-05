Полицейским пришлось таранить авто с пьяным угонщиком в Павлодаре
Полицейские тараном остановили пьяного угонщика в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Полицейские тараном остановили пьяного угонщика в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Как рассказали в полиции, авто марки Toyota Carina был угнан со двора одного из многоэтажных домов в центре Павлодара. Сообщение об угоне поступило на пульт «102» 3 декабря около пяти часов утра. В городе был введен план «Перехват», на розыск и задержание автомашины были ориентированы наряды комплексных сил полиции областного центра и районов области.
Угнанное авто полицейские заметили на пересечении улиц
«На пересечении улиц
Задержанным оказался 27-летний житель Павлодара. При освидетельствовании медики констатировали у молодого человека среднюю степень алкогольного опьянения. В настоящий момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
По информации полиции, в отношении задержанного начато досудебное расследование сразу по двум статьям «Угон» и «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».
Как отметили в