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15:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Mercedes C300

Предварительный ущерб составил миллион рублей.

Пермские полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Mercedes C300.

Как рассказали в ГУ МВД России, 29 ноября в дежурную часть отдела полиции Свердловского района поступило сообщение о возгорании иномарки, припаркованной во дворе дома по улице Островского.

Преступление попало на камеру видеорегистратора одного из автомобилей, стоявших по соседству. На записи видно, как мужчина в маске подходит к автомобилю, принадлежащему 37-летней руководительнице одного из пермских СМИ, обливает бензином капот элитной иномарки и поджигает машину. Затем злоумышленник убегает, при этом на нём загорается одежда.

По факту поджога возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путём поджога, с причинением значительного ущерба»). Сейчас 24-летний подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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