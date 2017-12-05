В Перми задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Mercedes C300

Как рассказали в ГУ МВД России, 29 ноября в дежурную часть отдела полиции Свердловского района поступило сообщение о возгорании иномарки, припаркованной во дворе дома по улице Островского.

Преступление попало на камеру видеорегистратора одного из автомобилей, стоявших по соседству. На записи видно, как мужчина в маске подходит к автомобилю, принадлежащему 37-летней руководительнице одного из пермских СМИ, обливает бензином капот элитной иномарки и поджигает машину. Затем злоумышленник убегает, при этом на нём загорается одежда.