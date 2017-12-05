Воры вынесли с дач в Омске кастрюли, люстру и рог буйвола
Подозреваемых задержали, вещи вернули владельцам.
Подозреваемых задержали, вещи вернули владельцам.
Воровством на садовых участках, которые хозяева редко посещают зимой, промышляла группа молодых людей, двоим из которых по 18 лет, еще двоим — по 23 года.
Накануне они наведались на дачу в садовом товариществе «Солнечный». Проникли в дом через окно на втором этаже. В найденные четыре мешка сложили все украденное — посуду и баки, чайник, электроплитки, обувь, декоративный рог буйвола. Зачем им понадобился последний, не сообщается. Также вырвали провода из пылесоса и телевизора. Общая сумма причиненного ими ущерба — 23,7 тысяч рублей.
— Подозреваемых с похищенным задержали у дома по ул. 3-й Любинской — здесь они снимают квартиру. О раскрытии кражи имущества сотрудники полиции уведомили владельца дачи, приняли от него заявление о преступлении и после описи имущество вернули, — сообщает
Приятели уже были судимы. Также выяснилось, что в это же время они обчистили дачу и в СНТ «Березка». Там украли микроволновку, колонки и люстру.
Все украденное вернули владельцам.