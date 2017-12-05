Воры вынесли с дач в Омске кастрюли, люстру и рог буйвола

Воровством на садовых участках, которые хозяева редко посещают зимой, промышляла группа молодых людей, двоим из которых по 18 лет, еще двоим — по 23 года.

Накануне они наведались на дачу в садовом товариществе «Солнечный». Проникли в дом через окно на втором этаже. В найденные четыре мешка сложили все украденное — посуду и баки, чайник, электроплитки, обувь, декоративный рог буйвола. Зачем им понадобился последний, не сообщается. Также вырвали провода из пылесоса и телевизора. Общая сумма причиненного ими ущерба — 23,7 тысяч рублей.

— Подозреваемых с похищенным задержали у дома по ул. 3-й Любинской — здесь они снимают квартиру. О раскрытии кражи имущества сотрудники полиции уведомили владельца дачи, приняли от него заявление о преступлении и после описи имущество вернули, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Приятели уже были судимы. Также выяснилось, что в это же время они обчистили дачу и в СНТ «Березка». Там украли микроволновку, колонки и люстру.