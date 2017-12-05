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15:26 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре грузовик снес четыре припаркованных авто

Во вторник, 5 декабря, в Самаре произошло массовое ДТП.

На улице Красноармейской в районе дома № 1 ГАЗ-3310 «Валдай» протаранил четыре припаркованных автомобиля, среди которых два KIA и Renault. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП Самара», у грузовика не выдержал ручник, в результате чего он скатился и снес машины. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

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