Преподаватель солигорского колледжа обвиняется в систематическом получении взяток

Источник: БЕЛТА

Расследование установило, что с октября 2015-го по июль 2017 года женщина преподавала в колледже спецпредметы и как руководитель курсовых проектов использовала служебные полномочия в корыстных интересах. Она систематически получала от учащихся деньги и иные материальные ценности за проверку и прием курсовых, а также за положительные отметки при приеме экзаменов.

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«При этом курсовые самостоятельно студенты не выполняли — использовались предоставленные преподавателем за вознаграждение проекты предыдущих курсов. Всего следствием собраны доказательства по десяти эпизодам противоправной деятельности», — рассказала Татьяна Белоног.

Были проанализированы документы, которые касаются педагогической, организационно-распорядительной, административной деятельности учреждения. К материалам уголовного дела приобщены заключения криминалистических экспертиз. Допрошено более ста человек, среди которых учащиеся и должностные лица колледжа. Наложен арест на имущество обвиняемой.

При производстве по уголовному делу были установлены причины и условия, которые способствовали совершению преступлений. «Так, предпосылками для коррупции в учреждении послужили выявленные следствием недостатки в работе колледжа. Они связаны с организацией хранения документации, отсутствием должного контроля со стороны руководства за проведением консультаций и экзаменов», — отметила Татьяна Белоног.