Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Интимная пластика: три реальные истории
Пенсионеру, попросившему у Путина гроб, вернули отнятые деньги
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Путину сообщили о построенном в «никуда» наземном переходе
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
«Она больше не поёт»: невестка об Ирине Понаровской
Команда Киркорова участвует в Евровидении не за РФ
Селена Гомес сменила пять ярких образов за один день
Ирина Шейк и Наталья Водянова блистали в модной съемке для Vogue
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Успех диеты зависит от генов
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Как уничтожают наследие СССР (фото)
Фоторепортажи
8День благодарения
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
15:21 (мск), источник: БЕЛТА

Преподаватель солигорского колледжа обвиняется в систематическом получении взяток

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление СК по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении преподавателя филиала БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж». Он обвиняется в систематическом получении взяток, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Источник: БЕЛТА

Расследование установило, что с октября 2015-го по июль 2017 года женщина преподавала в колледже спецпредметы и как руководитель курсовых проектов использовала служебные полномочия в корыстных интересах. Она систематически получала от учащихся деньги и иные материальные ценности за проверку и прием курсовых, а также за положительные отметки при приеме экзаменов.

Читайте также
Кабакович: взяточники с МТЗ остаются под стражей

«При этом курсовые самостоятельно студенты не выполняли — использовались предоставленные преподавателем за вознаграждение проекты предыдущих курсов. Всего следствием собраны доказательства по десяти эпизодам противоправной деятельности», — рассказала Татьяна Белоног.

Были проанализированы документы, которые касаются педагогической, организационно-распорядительной, административной деятельности учреждения. К материалам уголовного дела приобщены заключения криминалистических экспертиз. Допрошено более ста человек, среди которых учащиеся и должностные лица колледжа. Наложен арест на имущество обвиняемой.

При производстве по уголовному делу были установлены причины и условия, которые способствовали совершению преступлений. «Так, предпосылками для коррупции в учреждении послужили выявленные следствием недостатки в работе колледжа. Они связаны с организацией хранения документации, отсутствием должного контроля со стороны руководства за проведением консультаций и экзаменов», — отметила Татьяна Белоног.

С учетом собранных доказательств действия обвиняемой квалифицированы по ч.1, 2 ст. 430 (получение взятки повторно) УК Беларуси. Мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная с начала предварительного следствия, не изменялась. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Названы лучшие белорусские дизайнеры моды
Иранка сделала 50 операций ради сходства с Анджелиной Джоли - фото
Сторонники Саакашвили освободили политика из микроавтобуса
Минюст РФ опубликовал список СМИ-иноагентов
Опрос показал отношение россиян к выносу тела Ленина из Мавзолея
Читатели журнала Time назвали «Человека года»
«Ростех» обвинил Siemens в причинении вреда России
СМИ узнали о схеме по возвращению денег элит РФ из-за рубежа
Как кредиты и пластиковые карточки изменили сознание людей
Спорт
МОК решит судьбу России: какой флаг нам в руки Исполком Международного олимпийского комитета в количестве 15 человек прямым голосованием решит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры - 2018
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Доклад Совета Европы подтвердил нарушение прав беременных в России Женщины в России часто сталкиваются с неэтичным поведением врачей при гинекологических осмотрах, во время ведения, а также прерывания беременности, говорится в докладе Совета Европы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь