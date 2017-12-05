Упал с лестницы в школе и попал в реанимацию ученик в Балхаше

Установлено, что на перемене педагог вела учеников со второго на первый этаж. По пути ребенок вспомнил, что забыл сменную обувь в классе. Он вернулся в кабинет, а одноклассники с учителем спустились в холл.

Как сообщила руководитель отдела образования Балхаша Гульмира Акдарбекова, мальчик скатился со ступенек, когда возвращался из класса со сменной обувью.



«Предполагаю, что он оступился. Наверное, сменная обувь — туфли были скользкие», — сообщила Гульмира Акдарбекова.



Прибывшие врачи диагностировали перелом височной кости и внутричерепную гематому. В больнице ему сделали операцию по удалению гематомы, после чего поместили в реанимацию.



«Нарушений в действиях учителя-предметника мы не усматриваем. Мальчик упал сам, его никто из ребят не толкал, в игры на ступеньках они не играли. Без внимания учащиеся не оставались», — сказала Гульмира Акдарбекова.



В настоящий момент состояние пятиклассника удовлетворительное, угрозы жизни нет.