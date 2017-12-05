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15:14 (мск), источник: Kazinform

Упал с лестницы в школе и попал в реанимацию ученик в Балхаше

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Скатился с лестницы между вторым и первым этажом ученик пятого класса средней школы № 16. Пострадавший доставлен в реанимацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Установлено, что на перемене педагог вела учеников со второго на первый этаж. По пути ребенок вспомнил, что забыл сменную обувь в классе. Он вернулся в кабинет, а одноклассники с учителем спустились в холл.

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Как сообщила руководитель отдела образования Балхаша Гульмира Акдарбекова, мальчик скатился со ступенек, когда возвращался из класса со сменной обувью.

«Предполагаю, что он оступился. Наверное, сменная обувь — туфли были скользкие», — сообщила Гульмира Акдарбекова.

Прибывшие врачи диагностировали перелом височной кости и внутричерепную гематому. В больнице ему сделали операцию по удалению гематомы, после чего поместили в реанимацию.

«Нарушений в действиях учителя-предметника мы не усматриваем. Мальчик упал сам, его никто из ребят не толкал, в игры на ступеньках они не играли. Без внимания учащиеся не оставались», — сказала Гульмира Акдарбекова.

В настоящий момент состояние пятиклассника удовлетворительное, угрозы жизни нет.

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