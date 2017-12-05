Участникам ростовской банды огласили приговор за разбой и убийства

Источник: РИА Новости

В сентябре в Ростовском областном суде был оглашен вердикт присяжных в отношении четверых предполагаемых членов банды, совершивших, по версии следствия, десять убийств и одно покушение на убийство. Присяжные признали фигурантов виновными по всем эпизодам обвинения. Присяжные признали подсудимых членами банды, а также сочли доказанным обвинение в ношении и хранении оружия. Гособвинитель попросил приговорить четырех подсудимых к срокам от 18 до 23 лет колонии.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний приговорить Викторию Тарвердиеву к 16 годам заключения в исправительной колонии общего режима, Инессу Тарвердиеву — к 21 году, Анастасию Синельник — к 19 годам в исправительной колонии общего режима, а Сергея Синельника — к 20 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказал судья.

Они признаны виновными в бандитизме (статья 209 УК РФ), убийстве (статья 105 УК РФ), покушении на убийство (статьи 30 и 105 УК РФ), разбойном нападении (статья 162 УК РФ), хищении оружия и боеприпасов (статья 226 УК РФ) и незаконном обороте оружия и боеприпасов (статья 222 УК РФ). Суд приговорил взыскать с них 12,5 миллиона рублей возмещения морального вреда.

Ранее сообщалось, что одна из подсудимых — Виктория Тарвердиева — по решению присяжных заслуживает снисхождения по четырем эпизодам обвинения: двум эпизодам убийства (убийство трех человек и одно покушение на убийство), создание банды, а также ношение и хранение оружия. Кроме того, в одном из эпизодов убийства Виктория Тарвердиева не числится.

По информации СК, Инесса Тарвердиева вместе с гражданским супругом создала организованную вооруженную группу, в которую также входили ее дочь Виктория Тарвердиева и супруги Синельник. Сергей Синельник, по версии следствия, являлся сотрудником ДПС. Следствие считает, что члены банды нападали на людей с целью грабежа, нападения совершались в Ростовской области, Ставрополье и Калмыкии.