Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Названа самая пьющая страна Европы
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Джей Зи отметил день рождения в компании Бейонсе
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
СМИ: США похвалили Россию за надувные танки
«Серьезно больны»: Кобзон о Табакове и Гафте
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
«Она больше не поёт»: невестка об Ирине Понаровской
Команда Киркорова участвует в Евровидении не за РФ
Светлану Лободу сравнили с Эми Уайнхаус и Брижит Бардо
Ирина Шейк в белоснежном платье затмила всех на премии (фото)
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Интимная пластика: три реальные истории
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
16:15 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

СУ СК проводит проверку информации о травмировании школьника в Выксе Нижегородской области

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит проверку по информации о травмировании школьника в Выксе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК 5 декабря 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно сообщению, 5 декабря в эфире федеральной телекомпании транслировался сюжет о травмировании ученика его одноклассником в одной из школ Выксы.

В ходе проверки следователям предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц средней образовательной школы, допустивших травмирование ученика. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сторонники Саакашвили освободили политика из микроавтобуса
Читатели журнала Time назвали «Человека года»
СМИ узнали о схеме по возвращению денег элит РФ из-за рубежа
Освобождение Саакашвили стало поводом для открытия нового дела
Ксения Собчак оскорбила чувства челябинских коммунистов
В Ставропольском крае разбился вертолет
Премьер-министра Эстонии не пустили в самолет до Таллина
Спорт
МОК решит судьбу России: какой флаг нам в руки Исполком Международного олимпийского комитета в количестве 15 человек прямым голосованием решит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры - 2018
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь