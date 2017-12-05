СУ СК проводит проверку информации о травмировании школьника в Выксе Нижегородской области
Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит проверку по информации о травмировании школьника в Выксе. Об этом сообщает
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Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит проверку по информации о травмировании школьника в Выксе. Об этом сообщает
Согласно сообщению, 5 декабря в эфире федеральной телекомпании транслировался сюжет о травмировании ученика его одноклассником в одной из школ Выксы.
В ходе проверки следователям предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц средней образовательной школы, допустивших травмирование ученика. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.