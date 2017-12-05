Двух членов избиркома Рождествено будут судить за фальсификацию выборов

Источник: Reuters

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух членов избирательной комиссии Волжского района с правом решающего голоса, обвиняемых в фальсификации итогов голосования, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

По версии следствия, 18 сентября 2016 года на избирательном участке № 0708, расположенном в селе Рождествено Волжского района Самарской области, в ходе выборов депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, обвиняемые, осознавая, что число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата и политическую партию, не соответствуют действительности, то есть итоги голосования заведомо установлены неправильно, подписали протоколы об итогах голосования. Своими действиями обвиняемые составили заведомо неверные протоколы об итогах голосования, заверив своей подписью сфальсифицированные результаты итогов голосования, и как следствие — выборов, которые впоследствии были представлены в территориальную избирательную комиссию Волжского района Самарской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Волжского района.