Сразу 7 автомобилей столкнулись в Нижнем Новгороде
Сразу семь автомобилей столкнулись во вторник на одном из перекрестков Нижнего Новгорода. По словам очевидцев, у водителя самосвала отказали тормоза.
Сразу семь автомобилей столкнулись во вторник на одном из перекрестков Нижнего Новгорода. По словам очевидцев, у водителя самосвала отказали тормоза.
В результате машина столкнулась с двумя фурами, «ГАЗелью», «Волгой» и двумя иномарками. Самосвал снес забор и, возможно, порвал линии электроснабжения соседнего дома.
По предварительной информации, есть двое пострадавших — это водители самосвала и «Волги». О состоянии других участников аварии пока неизвестно. На место прибыли сотрудники скорой помощи и МЧС. Авария произошла на пересечении улиц