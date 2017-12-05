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18:25 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Сразу 7 автомобилей столкнулись в Нижнем Новгороде

Сразу семь автомобилей столкнулись во вторник на одном из перекрестков Нижнего Новгорода. По словам очевидцев, у водителя самосвала отказали тормоза.

В результате машина столкнулась с двумя фурами, «ГАЗелью», «Волгой» и двумя иномарками. Самосвал снес забор и, возможно, порвал линии электроснабжения соседнего дома.

По предварительной информации, есть двое пострадавших — это водители самосвала и «Волги». О состоянии других участников аварии пока неизвестно. На место прибыли сотрудники скорой помощи и МЧС. Авария произошла на пересечении улиц Новикова-Прибоя и Героя Попова.

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