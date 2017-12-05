В Подпорожском районе ликвидировали двух волков, терроризировавших жителей деревни Усланка

Это пара самцов. Один взрослый, достаточно крупный — почти 40 килограммов. Второй моложе, но тоже весит немало — 30 килограммов. Волков выдали следы на первом снегу. На охоту в лес в районе деревни Усланка потратили два дня. Участвовали егеря и местные жители.

За последнее время, говорят специалисты, волков в областных лесах стало больше. В то же время эксперты отмечают: в том, что опасные хищники стали так близко подходить к жилым домам и сельскохозяйственным предприятиям, отчасти виноваты сами люди: они устраивают свалки, на которых звери ищут еду.