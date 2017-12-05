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16:39 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

В Подпорожском районе ликвидировали двух волков, терроризировавших жителей деревни Усланка

В Подпорожском районе успешно завершилась охота на волков: в лесу поймали двоих хищников, которые терроризировали местных жителей — нападали на домашних собак и кошек.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

Это пара самцов. Один взрослый, достаточно крупный — почти 40 килограммов. Второй моложе, но тоже весит немало — 30 килограммов. Волков выдали следы на первом снегу. На охоту в лес в районе деревни Усланка потратили два дня. Участвовали егеря и местные жители.

За последнее время, говорят специалисты, волков в областных лесах стало больше. В то же время эксперты отмечают: в том, что опасные хищники стали так близко подходить к жилым домам и сельскохозяйственным предприятиям, отчасти виноваты сами люди: они устраивают свалки, на которых звери ищут еду.

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