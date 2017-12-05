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17:38 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежец получил 8,5 лет тюрьмы за смерть ограбленного на 240 тыс. рублей прохожего

Центральный районный суд вынес приговор 35-летнему воронежцу и его 31-летнему знакомому за серию преступлений.

Источник: AP 2017

Мужчина получил 8,5 лет колонии строгого режима за избиение до смерти случайного прохожего. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в суде. Ограбив человека, воронежец бросил его умирать в лесу. В издевательствах и грабеже ему помог друг, которого приговорили к 2,5 годам тюрьмы. Кроме того, 35-летнего мужчину судили за самоуправство. Он вывез в лес должника и под дулом пистолета заставил отдать часть денег — 1 млн рублей.

События, которые легли в основу уголовного дела, случились в сентябре 2015 года. Как сообщали в СУ СКР по региону, воронежец поссорился на улице со случайным прохожим, избил его и позвонил приятелю. Когда тот приехал, мужчины отвезли прохожего в спорткомплекс «Олимпик», чтобы ограбить. Они забрали у избитого человека iPhone 5S и золотые украшения. Мужчину бросили умирать в лесу. «Скорую» для него вызвали люди, которые проходили мимо. Несмотря на усилия врачей, избитый через неделю скончался в больнице. Агрессора привлекли к ответственности за грабёж и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Его пособнику предъявили обвинения в грабеже.

Как выяснилось во время расследования, через несколько дней после истории с прохожим его мучитель вывез в лес приятеля, который задолжал ему 1,2 млн рублей. Там мужчина избил должника, приставил к его голове пистолет, вынудил отправиться в банк и вернуть 1 млн рублей. Этот инцидент на следствии мужчине, действовавшему в стиле 90-х, квалифицировали как самоуправство.

Оба мужчины, который судили за тяжкие преступления, уже были судимы. Они отказались признавать вину, стараясь свалить её друг на друга, поэтому следствие и суд растянулись на два года. В итоге оба они получили обвинительные приговоры.

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