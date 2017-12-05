В Уфе вынесли приговор по делу о попытке взорвать автобус с пассажирами

Какими мотивами руководствовались осужденные, не сообщается. Были ли они связаны с какими-либо террористическими организациями, неясно.
Согласно решению Приволжского окружного военного суда (Самара), в 2016 году силовики задержали уфимца, который готовил взрывчатые вещества в своем дачном домике. В ходе расследования следствие вышло на его подельников — пенсионерку также из Уфы и жителя Самары.
«Группа планировала взорвать автобус с пассажирами в Уфе. У задержанных изъяли опасные взрывчатые вещества, автомат, боеприпасы. Выяснилось, что пожилая фигурантка дела спонсировала подготовку теракта и вербовала новых участников в банду», — рассказал собеседник агентства.
Мужчины наказаны 16 и 13 годами лишения свободы, женщина получила 10 лет колонии общего режима. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.