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16:18 (мск), источник: РИА Новости

В Уфе вынесли приговор по делу о попытке взорвать автобус с пассажирами

УФА, 5 дек — РИА Новости. Двое жители Башкирии и житель Самары, планировавшие взорвать в Уфе автобус с пассажирами, приговорены к лишению свободы на сроки от 10 до 16 лет, сообщил РИА Новости представитель управления ФСБ по региону.

Какими мотивами руководствовались осужденные, не сообщается. Были ли они связаны с какими-либо террористическими организациями, неясно.

Согласно решению Приволжского окружного военного суда (Самара), в 2016 году силовики задержали уфимца, который готовил взрывчатые вещества в своем дачном домике. В ходе расследования следствие вышло на его подельников — пенсионерку также из Уфы и жителя Самары.

«Группа планировала взорвать автобус с пассажирами в Уфе. У задержанных изъяли опасные взрывчатые вещества, автомат, боеприпасы. Выяснилось, что пожилая фигурантка дела спонсировала подготовку теракта и вербовала новых участников в банду», — рассказал собеседник агентства.

Мужчины наказаны 16 и 13 годами лишения свободы, женщина получила 10 лет колонии общего режима. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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