В Уфе вынесли приговор по делу о попытке взорвать автобус с пассажирами

Какими мотивами руководствовались осужденные, не сообщается. Были ли они связаны с какими-либо террористическими организациями, неясно.

Согласно решению Приволжского окружного военного суда (Самара), в 2016 году силовики задержали уфимца, который готовил взрывчатые вещества в своем дачном домике. В ходе расследования следствие вышло на его подельников — пенсионерку также из Уфы и жителя Самары.

«Группа планировала взорвать автобус с пассажирами в Уфе. У задержанных изъяли опасные взрывчатые вещества, автомат, боеприпасы. Выяснилось, что пожилая фигурантка дела спонсировала подготовку теракта и вербовала новых участников в банду», — рассказал собеседник агентства.