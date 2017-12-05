Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Поклонники объявили «бойкот» Бузовой, Галкину и Пугачевой
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
Мнение: почему России нужен уступчивый Башар Асад
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Представительство ЕС обратилось с призывом из-за Саакашвили
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Актера Еремеева признали биологическим сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Принц Гарри попросил брата стать его шафером на свадьбе
Регина Тодоренко переехала в Лос-Анджелес
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Успех диеты зависит от генов
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
8На Бали проснулся вулкан Агунг
18:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Предполагаемый виновник смертельного ДТП на Искровском арестован на два месяца

25-летний Александр Брежнев скрылся с места аварии, его задержали в понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Напомним, трагедия произошла ранним утром субботы на Искровском проспекте Невского района Петербурга. Около 05:40 водитель иномарки «Мерседес ML» решил не ждать разрешающего сигнала светофора и попытался проскочить перекресток. Маневр был настолько неожиданным, что ГАЗели «Соболь» врезалась в джип и перевернулась.

От удара в «Соболе» погибли водитель и три пассажира, все сотрудники ГУП «Горэлектротранс». В иномарке пострадал пассажир, а ее водитель вылез через окно авто и сбежал.

В тот же день следствие возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Спустя два дня, в понедельник, полицейские задержали 25-летнего петербуржца Александра Брежнева, который прятался в квартире своего брата.

— Суд постановил арестовать по 2 февраля 2018 года, — зачитала решение судья Елена Алексеева.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Стало известно, какие аэропорты ДФО готовы к работе с электронными визами
В Мирном пройдет ярмарка вакансий для работников рудника «Мир»
Сторонники Саакашвили освободили политика из микроавтобуса
ЕС опубликовал черный список стран-офшоров
СМИ узнали о схеме по вывозу денег российских элит из-за рубежа
В ГД рассмотрят законопроект о контроле контента гостелеканалов
Ксения Собчак оскорбила чувства челябинских коммунистов
В Ставропольском крае разбился вертолет
Премьер-министра Эстонии не пустили в самолет до Таллина
Спорт
МОК решит судьбу России: какой флаг нам в руки Исполком Международного олимпийского комитета в количестве 15 человек прямым голосованием решит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры - 2018
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь