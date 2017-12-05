Предполагаемый виновник смертельного ДТП на Искровском арестован на два месяца

Источник: Комсомольская правда

Напомним, трагедия произошла ранним утром субботы на Искровском проспекте Невского района Петербурга. Около 05:40 водитель иномарки «Мерседес ML» решил не ждать разрешающего сигнала светофора и попытался проскочить перекресток. Маневр был настолько неожиданным, что ГАЗели «Соболь» врезалась в джип и перевернулась.

От удара в «Соболе» погибли водитель и три пассажира, все сотрудники ГУП «Горэлектротранс». В иномарке пострадал пассажир, а ее водитель вылез через окно авто и сбежал.

В тот же день следствие возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Спустя два дня, в понедельник, полицейские задержали 25-летнего петербуржца Александра Брежнева, который прятался в квартире своего брата.