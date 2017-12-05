Задержан Мухтар Мальсюгенов, подозреваемый в расстреле в Армавире

Источник: Югополис

Как сообщила «Югополису» начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова, Мухтара Мальсюгенова 5 декабря задержали сотрудники кубанской полиции при силовой поддержке СОБР Росгвардии недалеко от Армавира, где он все это время находился.

Задержанного доставили на допрос для проведения дальнейших следственных действий. Будет рассмотрен вопрос о его заключении под стражу, сообщила «Югополису» старший помощник руководителя краевого следственного управления Наталья Смяцкая.

Перестрелка в ресторане произошла в ночь на воскресенье, 26 ноября. Как сообщал «Югополис», число жертв при перестрелке в ресторане достигло трех человек. Был убит врио начальника отдела вневедомственной охраны города, офицер Росгвардии Петр Ломакин. Также погибли предприниматель Андрей Саарян и директор охранного агентства «Витязь» Сергей Боровой.

Поводом для стрельбы послужил бытовой конфликт, в ходе которого Боровой неожиданно выстрелил из пистолета в голову Сааряну. В ответ на это знакомый погибшего Малсюгенов также начал стрелять в Борового и находившегося рядом Ломакина, после чего скрылся.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек».

Сестра Мухтара Малсюгенова рассказала СМИ свою версию событий. По словам женщины, ее брат был вынужден защищаться, он стрелял в сторону и не на поражение. Она заявила, что стрельбу начал Сергей Боровой.