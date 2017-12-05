Задержан Мухтар Мальсюгенов, подозреваемый в расстреле в Армавире
В ходе проведения
В ходе проведения
Как сообщила «Югополису» начальник
Задержанного доставили на допрос для проведения дальнейших следственных действий. Будет рассмотрен вопрос о его заключении под стражу, сообщила «Югополису» старший помощник руководителя краевого следственного управления Наталья Смяцкая.
Перестрелка в ресторане произошла в ночь на воскресенье, 26 ноября. Как сообщал «Югополис», число жертв при перестрелке в ресторане достигло трех человек. Был убит врио начальника отдела вневедомственной охраны города, офицер Росгвардии Петр Ломакин. Также погибли предприниматель Андрей Саарян и директор охранного агентства «Витязь» Сергей Боровой.
Поводом для стрельбы послужил бытовой конфликт, в ходе которого Боровой неожиданно выстрелил из пистолета в голову Сааряну. В ответ на это знакомый погибшего Малсюгенов также начал стрелять в Борового и находившегося рядом Ломакина, после чего скрылся.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек».
Сестра Мухтара Малсюгенова рассказала СМИ свою версию событий. По словам женщины, ее брат был вынужден защищаться, он стрелял в сторону и не на поражение. Она заявила, что стрельбу начал Сергей Боровой.
Мальсюгенов был объявлен в розыск. Спустя некоторое время появилась инфоромация о его задержании, однако в СК ее опровергли.