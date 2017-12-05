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18:53 (мск), источник: Комсомольская правда

ДТП в Иркутской области: опрокинулся лесовоз, бревна рассыпались по дороге

На месте аварии был затор.

Жуткая авария как из фильма ужасов произошла во вторник, 5 декабря, в Иркутской области. На выезде в город Братск в ДТП попал груженый лесовоз.

— Водитель не справился с управлением, из-за чего грузовик съехал с проезжей части и оказался в кювете, — сообщили в ОГИБДД города Братска.

Брвна, которыми был загружен лесовоз, от удара рассыпались по дороге. Долгое время движение на месте аварии было затруднено. Спецтехника не один час расчищала трассу. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

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