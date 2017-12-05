ДТП в Иркутской области: опрокинулся лесовоз, бревна рассыпались по дороге

Жуткая авария как из фильма ужасов произошла во вторник, 5 декабря, в Иркутской области. На выезде в город Братск в ДТП попал груженый лесовоз.

— Водитель не справился с управлением, из-за чего грузовик съехал с проезжей части и оказался в кювете, — сообщили в ОГИБДД города Братска.