ДТП в Иркутской области: опрокинулся лесовоз, бревна рассыпались по дороге
На месте аварии был затор.
На месте аварии был затор.
Жуткая авария как из фильма ужасов произошла во вторник, 5 декабря, в Иркутской области. На выезде в город Братск в ДТП попал груженый лесовоз.
— Водитель не справился с управлением,
Брвна, которыми был загружен лесовоз, от удара рассыпались по дороге. Долгое время движение на месте аварии было затруднено. Спецтехника не один час расчищала трассу. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.