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18:52 (мск), источник: Zakon.kz

Полиция Костаная за два дня раскрыла жестокое убийство

Полицейские Костаная за 2 дня раскрыли убийство 22-летней девушки, передает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Костанайской области.

29 ноября сотрудники отдела криминальной полиции УВД города Костаная задержали 31-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве 22-летней жительницы города Рудного. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство».

27 ноября в одной из квартир в доме по улице Баймагамбетова в городе Костанае было обнаружено тело 22-летней девушки. Согласно медицинской экспертизе, причиной смерти девушки явилась механическая асфиксия.

Для раскрытия преступления была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников полиции. Через два дня подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления был задержан. В настоящее время подозреваемый арестован, дал признательные показания, у него был изъят сотовый телефон, принадлежащий потерпевшей.

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