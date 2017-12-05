Полиция Костаная за два дня раскрыла жестокое убийство

29 ноября сотрудники отдела криминальной полиции УВД города Костаная задержали 31-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве 22-летней жительницы города Рудного. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство».

27 ноября в одной из квартир в доме по улице Баймагамбетова в городе Костанае было обнаружено тело 22-летней девушки. Согласно медицинской экспертизе, причиной смерти девушки явилась механическая асфиксия.