В Минске задержали с поличным серийного грабителя

Милиционеры задержали злоумышленника на месте преступления, когда он напал на парня и с применением насилия похитил мобильный телефон. «В отношении задержанного мужчины Фрунзенским (Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 206 (грабеж) УК», — сказал заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома Николай Шибалко.

По информации оперативников, с конца ноября фигурант совершил несколько грабежей в Центральном и Фрунзенском районах. Сотрудники милиции устанавливают причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории других районов столицы. Установлено, что задержанный в темное время, поздним вечером или ранним утром, нападал на женщин сзади, сбивал их с ног либо наносил удары и забирал сумки.