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17:41 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске задержали с поличным серийного грабителя

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома, уголовного розыска Фрунзенского РУВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» задержали 35-летнего минчанина, подозреваемого в совершении серии грабежей в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Милиционеры задержали злоумышленника на месте преступления, когда он напал на парня и с применением насилия похитил мобильный телефон. «В отношении задержанного мужчины Фрунзенским (Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 206 (грабеж) УК», — сказал заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома Николай Шибалко.

По информации оперативников, с конца ноября фигурант совершил несколько грабежей в Центральном и Фрунзенском районах. Сотрудники милиции устанавливают причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории других районов столицы. Установлено, что задержанный в темное время, поздним вечером или ранним утром, нападал на женщин сзади, сбивал их с ног либо наносил удары и забирал сумки.

Ранее мужчина дважды судим за разбой, в феврале этого года освободился из мест лишения свободы.

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