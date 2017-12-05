«Донжуан» в Житикаре обещал пенсионеркам уголь и дрова
В Житикаре задержан 35-летний подозреваемый в совершении ряда мошенничеств в отношении местных жительниц, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В Житикаре задержан 35-летний подозреваемый в совершении ряда мошенничеств в отношении местных жительниц, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Как сообщается, злоумышленник входил в доверие к сельским женщинам, среднего и преклонного возраста, предлагая им оказать содействие в покупке угля и дров. Потерпевшие передавали ему крупные суммы денег, однако обещанного твердого топлива так и не получали.
С заявлением в полицию, в разное время обратились сразу три потерпевшие. Одну из них подозреваемый обманул еще в середине октября в поселке Ырсай Житикаринского района. Тогда, войдя в доверие к 71-летней пенсионерке, он пообещал ей помощь в покупке угля и дров. Женщина передала подозреваемому 91 тысячу тенге.
22 октября он уже пообещал помощь другой женщине, жительнице Житикары, в сфере коллекторской деятельности. Потерпевшая передала ему 25 тысяч тенге.
Позже, 21 ноября в поселке Пригородный Житикаринского района подозреваемый пообещал женщине оказать содействие в покупке 15 тонн угля и доставке его в другой поселок. За свои услуги он попросил 165 тысяч тенге, которые ему доверчиво передала другая потерпевшая. По всем трем фактам сотрудниками Житикринского ГРОВД проводится досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК «Мошенничество».
Установлено, что 35-летний подозреваемый нигде не работает, ранее привлекался за совершение аналогичных преступлений. В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Полицейские просят граждан, столкнувшихся с мошенническими действиями подозреваемого обращаться в Управление внутренних дел города Житикара, а также по номеру 8 (714−35) 2−09−02 или «102».