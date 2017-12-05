«Донжуан» в Житикаре обещал пенсионеркам уголь и дрова

Источник: Tengrinews

Как сообщается, злоумышленник входил в доверие к сельским женщинам, среднего и преклонного возраста, предлагая им оказать содействие в покупке угля и дров. Потерпевшие передавали ему крупные суммы денег, однако обещанного твердого топлива так и не получали.

С заявлением в полицию, в разное время обратились сразу три потерпевшие. Одну из них подозреваемый обманул еще в середине октября в поселке Ырсай Житикаринского района. Тогда, войдя в доверие к 71-летней пенсионерке, он пообещал ей помощь в покупке угля и дров. Женщина передала подозреваемому 91 тысячу тенге.

22 октября он уже пообещал помощь другой женщине, жительнице Житикары, в сфере коллекторской деятельности. Потерпевшая передала ему 25 тысяч тенге.

Позже, 21 ноября в поселке Пригородный Житикаринского района подозреваемый пообещал женщине оказать содействие в покупке 15 тонн угля и доставке его в другой поселок. За свои услуги он попросил 165 тысяч тенге, которые ему доверчиво передала другая потерпевшая. По всем трем фактам сотрудниками Житикринского ГРОВД проводится досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК «Мошенничество».