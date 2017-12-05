В Бресте огласили приговор промышленным шпионам, которые хотели продать россиянину рецепт дорожной краски
Впервые за 10 лет в Беларуси дело о разглашении коммерческой тайны дошло до суда.
Впервые за 10 лет в Беларуси дело о разглашении коммерческой тайны дошло до суда.
Приговор двум обвиняемым 5 ноября огласил суд Ленинского района Бреста.
Согласно решению суда, 48-летний брестчанин и 41-летний минчанин признаны виновными в коммерческом шпионаже, а также в покушении на дачу взятки в крупном размере. Обоих осудили на два года ограничения свободы. Они будут находиться под подпиской о невыезде.
Также суд постановил взыскать с обвиняемых штраф в размере 9,2 тысяч рублей и деньги, которые они получили за свою работу от заказчика — 528 белорусских рублей. На имущество будет наложен арест до тех пор, пока они не выплатят штраф.
Напомним, мужчин обвинили в коммерческом шпионаже после того, как они попытались выведать и продать в Россию рецепт краски для дорожной разметки. Эта краска — собственная уникальная разработка брестского предприятия «СТиМ». Кроме того, что рецепт составлял коммерческую тайну, он был запатентован, потому дело и удалось довести до суда.