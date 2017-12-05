В Бресте огласили приговор промышленным шпионам, которые хотели продать россиянину рецепт дорожной краски

Источник: Комсомольская правда

Приговор двум обвиняемым 5 ноября огласил суд Ленинского района Бреста.

Согласно решению суда, 48-летний брестчанин и 41-летний минчанин признаны виновными в коммерческом шпионаже, а также в покушении на дачу взятки в крупном размере. Обоих осудили на два года ограничения свободы. Они будут находиться под подпиской о невыезде.

Также суд постановил взыскать с обвиняемых штраф в размере 9,2 тысяч рублей и деньги, которые они получили за свою работу от заказчика — 528 белорусских рублей. На имущество будет наложен арест до тех пор, пока они не выплатят штраф.