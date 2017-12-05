Вынесен приговор грабителям торгового центра в Актау

В итоге подсудимые причинили материальный ущерб на общую сумму 17 237 108 тенге. Гражданские иски частично удовлетворены.



Одним из ограбленных мест оказался салон красоты, который находился внутри торгового центра. Владелица рассказала, что когда пришла на работу утром, то дверь салона была распахнута.



«Украли большую сумму денег. Я их в кассе оставила, потому что утром планировала на работу выйти и за день дополнить кассу на аренду. Там было ровно 290 000 тенге. Еще пропал планшет Nexus, черный. Я его купила два года назад для салона, чтобы музыку включать посетителям и для доступа в интернет. Я вообще не думала, что такое может случиться! Это ведь торговый центр, не парикмахерская, как в микрорайонах. Сейчас за аренду надо платить, вот, не знаю, что делать будем», — рассказала тогда владелица студии красоты.



Был ограблен также и бутик ювелирных изделий. «У нас взломали сейф. Он был полностью забит мешочками с золотом и серебром, помимо золота на продажу, там лежали и наши личные ювелирные изделия. Некоторые изделия были с бриллиантами из белого золота, часть высыпалась на пол, видимо, думали, что серебро. То есть на полу валялись изделия на 700 000 тенге», — сообщила после ограбления полицейским арендатор ювелирного бутика.