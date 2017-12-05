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19:08 (мск), источник: Kazinform

Вынесен приговор грабителям торгового центра в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ — Пять лет лишения свободы каждому грабителю, с конфискацией имущества назначено приговором Актауского городского суда. Об этом корреспонденту МИА’Казинфрм" сообщили в пресс-службе Актауского городского суда.

Приговор был оглашен согласно уголовному делу по пункту 3 части 4 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан в отношении двух подсудимых.

Судом установлено, что подсудимые с 12 на 13 августа 2017 года в 02:30 в целях доведения до конца преступного умысла, направленного на кражу, умышленно, с намерением извлечения выгоды, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, в преступном сговоре, проникли в торговый центр «Ардагер» в 9 микрорайоне города Актау, где похитили имущество салона красоты, торгового пункта ювелирных изделий, ограбили платежные терминалы, пункт продажи сотовых телефонов и их аксессуаров.

В итоге подсудимые причинили материальный ущерб на общую сумму 17 237 108 тенге. Гражданские иски частично удовлетворены.

Одним из ограбленных мест оказался салон красоты, который находился внутри торгового центра. Владелица рассказала, что когда пришла на работу утром, то дверь салона была распахнута.

«Украли большую сумму денег. Я их в кассе оставила, потому что утром планировала на работу выйти и за день дополнить кассу на аренду. Там было ровно 290 000 тенге. Еще пропал планшет Nexus, черный. Я его купила два года назад для салона, чтобы музыку включать посетителям и для доступа в интернет. Я вообще не думала, что такое может случиться! Это ведь торговый центр, не парикмахерская, как в микрорайонах. Сейчас за аренду надо платить, вот, не знаю, что делать будем», — рассказала тогда владелица студии красоты.

Был ограблен также и бутик ювелирных изделий. «У нас взломали сейф. Он был полностью забит мешочками с золотом и серебром, помимо золота на продажу, там лежали и наши личные ювелирные изделия. Некоторые изделия были с бриллиантами из белого золота, часть высыпалась на пол, видимо, думали, что серебро. То есть на полу валялись изделия на 700 000 тенге», — сообщила после ограбления полицейским арендатор ювелирного бутика.

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