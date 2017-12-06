Суд арестовал сбившего насмерть девушку на пр. Гагарина водителя в Нижнем Новгороде

Источник: НИА-Нижний Новгород

По версии следствия, около 20:30 3 декабря водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на личном автомобиле по пр. Гагарина. Он приближался к регулируемому пешеходному переходу. В этот момент на разрешающий сигнал светофора начала переход дороги несовершеннолетняя девушка.

Пьяный водитель выехал на переход на запрещенный для него сигнал светофора и совершил наезд на пешехода. Девушка скончалась.