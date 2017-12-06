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09:32 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд арестовал сбившего насмерть девушку на пр. Гагарина водителя в Нижнем Новгороде

Суд арестовал сбившего насмерть девушку на пр. Гагарина водителя в Нижнем Новгороде. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 5 декабря 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По версии следствия, около 20:30 3 декабря водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на личном автомобиле по пр. Гагарина. Он приближался к регулируемому пешеходному переходу. В этот момент на разрешающий сигнал светофора начала переход дороги несовершеннолетняя девушка.

Пьяный водитель выехал на переход на запрещенный для него сигнал светофора и совершил наезд на пешехода. Девушка скончалась.

По данному факту 4 декабря было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ходе допроса водитель вину признал полностью. Под стражу на два месяца он был заключен 5 декабря.

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