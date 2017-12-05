Житель Бреста приговорен к 22 годам за убийство с особой жестокостью

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Судебная коллегия признала брестчанина виновным в совершении умышленного противоправного лишения жизни другого человека (убийстве) с особой жестокостью, а также в покушении на умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере, т.е. в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч.2 ст. 139 и ч.1 ст. 14, ч.3 ст. 218 УК. По совокупности приговоров окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось БЕЛТА, трагедия произошла в областном центре вечером 9 июля. Правоохранителям поступил сигнал о пожаре в автосервисе. После того как возгорание было ликвидировано, сотрудники МЧС обнаружили обгоревший труп 63-летнего сторожа с резаными ранами груди и шеи.

На след преступника вышла служебная собака. Недалеко от автосервиса в гаражном массиве она обнаружила прятавшегося мужчину. Задержанным оказался местный житель 1990 года рождения. С его слов, мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт, и молодой человек схватился за нож. Убив сторожа, он попытался скрыть следы преступления, для чего и поджег помещение.