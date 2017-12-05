Более 30 человек стали жертвами строительного мошенника из Молодечно

Уголовное дело расследует УСК по Минской области. По данным следствия, с января 2016 года мужчина, являясь директором частного предприятия по строительству каркасных и брусовых домов, завладел деньгами граждан Минской области и других регионов. «Под предлогом первоначальных работ по заключенным сделкам он брал предоплату, создавал при этом видимость строительства», — рассказала Юлия Гончарова. Однако своих обязательств мужчина не выполнял и денег не возвращал.
Установлено, что ущерб от его действий может составлять не менее Br100 тыс. Жителю Молодечно предъявлено обвинение в мошенничестве, завладении имущества путем обмана, злоупотребления доверием, которое совершено повторно в особо крупном размере. Он заключен под стражу. Следователи продолжают разбираться в ситуации.