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19:44 (мск), источник: БЕЛТА

Более 30 человек стали жертвами строительного мошенника из Молодечно

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 человек пострадали от мошеннических действий ранее неоднократно судимого жителя Молодечно, сообщила сегодня в эфире «Альфа Радио» официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Уголовное дело расследует УСК по Минской области. По данным следствия, с января 2016 года мужчина, являясь директором частного предприятия по строительству каркасных и брусовых домов, завладел деньгами граждан Минской области и других регионов. «Под предлогом первоначальных работ по заключенным сделкам он брал предоплату, создавал при этом видимость строительства», — рассказала Юлия Гончарова. Однако своих обязательств мужчина не выполнял и денег не возвращал.

Установлено, что ущерб от его действий может составлять не менее Br100 тыс. Жителю Молодечно предъявлено обвинение в мошенничестве, завладении имущества путем обмана, злоупотребления доверием, которое совершено повторно в особо крупном размере. Он заключен под стражу. Следователи продолжают разбираться в ситуации.

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