Стали известны подробности уголовного дела ОПГ «Четыре брата»

Помимо хищений нефти с месторождений Актюбинской области, организованных преступной группировкой «Четыре брата» под руководством инвалида-колясочника Еркина Избасара, подсудимым предъявляют ряд и других обвинений по таким статьям, как рейдерство, похищение человека, вымогательство, хранение оружия и боеприпасов.

Члены ОПГ узнали, что житель Актобе занимался хищением нефти на месторождении в Байганинском районе.

По указу лидера ОПГ, его помощники выследили мужчину, вывезли на машине за город, избили и потребовали 1 миллион 700 тысяч тенге.

Также мужчину поставили перед выбором: либо ему и дальше будут осложнять жизнь, либо он согласится продолжить заниматься хищением нефти, но уже в составе ОПГ «Четыре брата».

Следствие считает, что Еркин Избасар создал преступную группировку в 2003 году, а просуществовала она до 2016 года.

По делу ОПГ также проходит бывший заместитель начальника ДВД Актюбинской области Рахат Аханов.

За то, чтобы автоцистерны с краденой нефтью беспрепятственно доезжали до пункта назначения, полицейскому ежемесячно платили 300−400 тысяч тенге.

Напомним, Аханова и Избасара задержали в декабре прошлого года. После них в Актобе прошли спецоперации по задержанию участников ОПГ и водителей, которые перевозили краденую нефть.

Ранее Еркин Избасар, отвечая на вопросы судьи, заявил, что «не понимает, за что сидит».