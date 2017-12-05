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19:33 (мск), источник: Nur.kz

Стали известны подробности уголовного дела ОПГ «Четыре брата»

Сегодня, 5 декабря, в Актобе началось главное судебное разбирательство по громкому делу ОПГ «Четыре брата», передает корреспондент NUR.KZ.

Помимо хищений нефти с месторождений Актюбинской области, организованных преступной группировкой «Четыре брата» под руководством инвалида-колясочника Еркина Избасара, подсудимым предъявляют ряд и других обвинений по таким статьям, как рейдерство, похищение человека, вымогательство, хранение оружия и боеприпасов.

Члены ОПГ узнали, что житель Актобе занимался хищением нефти на месторождении в Байганинском районе.

По указу лидера ОПГ, его помощники выследили мужчину, вывезли на машине за город, избили и потребовали 1 миллион 700 тысяч тенге.

Также мужчину поставили перед выбором: либо ему и дальше будут осложнять жизнь, либо он согласится продолжить заниматься хищением нефти, но уже в составе ОПГ «Четыре брата».

Следствие считает, что Еркин Избасар создал преступную группировку в 2003 году, а просуществовала она до 2016 года.

По делу ОПГ также проходит бывший заместитель начальника ДВД Актюбинской области Рахат Аханов.

За то, чтобы автоцистерны с краденой нефтью беспрепятственно доезжали до пункта назначения, полицейскому ежемесячно платили 300−400 тысяч тенге.

Напомним, Аханова и Избасара задержали в декабре прошлого года. После них в Актобе прошли спецоперации по задержанию участников ОПГ и водителей, которые перевозили краденую нефть.

Ранее Еркин Избасар, отвечая на вопросы судьи, заявил, что «не понимает, за что сидит».

По уголовному делу ОПГ проходят 26 подсудимых, их защищает больше 30 адвокатов. 20 ноября на предварительном судебном заседании оба просили изменить меру пресечения с ареста на более мягкую, но суд им отказал.

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