Источник: в колонии «Белый лебедь» в Пермском крае возник пожар на площади 1,8 тыс. кв. м

«На территории колонии горит административное здание на площади 1,8 тыс. кв. м. Пожару присвоен третий номер сложности», — сказал источник.

По предварительной информации, возгорание возникло на кровле здания. Данных о пострадавших нет.

В оперативном штабе ТАСС сообщили, что людей в момент начала пожара в административном здании на территории исправительной колонии не было.

«Людей в этом здании не было. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

«Эвакуация заключенных не проводится, они содержатся в других зданиях, которым пожар, по предварительным данным, не угрожает», — сообщили в свою очередь в экстренных службах.

Исправительная колония № 2 в Соликамске Пермского края — одна из нескольких колоний в России для осужденных к пожизненному лишению свободы. В ней отбывают наказание около 300 человек (убийцы, насильники, члены бандитских формирований, организованных преступных группировок).

Колония была перепрофилирована для пожизненно осужденных в 1999 году. Ее режим считается одним из самых жестких, из колонии не было совершено ни одного побега.