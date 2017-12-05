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5 декабря, источник: Sputnik

В Подольске закрыли цех, где узбекистанцы производили водку

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Полиция изъяла 40 тонн спирта и 15 тонн спиртосодержащей жидкости на подпольном предприятии по производству контрафактного алкоголя в Подольске.

Источник: Sputnik
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«Пресечена деятельность подпольного предприятия по производству алкоголя», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет РИА Новости.

В ходе мероприятий был обнаружен ангар, в котором производились в час около пяти тысяч бутылок контрафактного алкоголя, а также жили и работали 36 выходцев из Узбекистана. Кроме того, производство осуществлялось в антисанитарных условиях.

Отмечается, что полицейские изъяли 40 тонн спирта, 15 тонн спиртосодержащей жидкости, более 150 тысяч специальных марок, этикетки с наименованиями различных брендов водки, более 45 тысяч бутылок, а также оборудование.

Возбуждено уголовное дело по факту «производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору».

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