В Подольске закрыли цех, где узбекистанцы производили водку
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Полиция изъяла 40 тонн спирта и 15 тонн спиртосодержащей жидкости на подпольном предприятии по производству контрафактного алкоголя в Подольске.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Полиция изъяла 40 тонн спирта и 15 тонн спиртосодержащей жидкости на подпольном предприятии по производству контрафактного алкоголя в Подольске.
«Пресечена деятельность подпольного предприятия по производству алкоголя», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет РИА Новости.
В ходе мероприятий был обнаружен ангар, в котором производились в час около пяти тысяч бутылок контрафактного алкоголя, а также жили и работали 36 выходцев из Узбекистана. Кроме того, производство осуществлялось в антисанитарных условиях.
Отмечается, что полицейские изъяли 40 тонн спирта, 15 тонн спиртосодержащей жидкости, более 150 тысяч специальных марок, этикетки с наименованиями различных брендов водки, более 45 тысяч бутылок, а также оборудование.
Возбуждено уголовное дело по факту «производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору».