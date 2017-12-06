Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
В Чечне предложили свой вариант в случае отстранения РФ от ОИ
Над Финским заливом произошел инцидент с российским Ту-154
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Доллар не нужен: Китай подрывает экономику США - СМИ
СМИ США похвалили Россию за надувные танки
Российские спортсмены высказались об отстранении от Олимпиад
Доллар не нужен: Китай подрывает экономику США
Актер Еремеев по ДНК-тесту признан сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Нечего скрывать: Валерия позирует в откровенном образе
Рудковская, Караулова и другие посетили светский ужин в Москве
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
09:54 (мск), источник: ТАСС

Экс-глава полиции Казани получил 10,5 года колонии за похищение гражданина Казахстана

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский областной суд во вторник приговорил экс-начальника полиции Казани Руслана Халимдарова к 10,5 года колонии строгого режима за похищение гражданина Казахстана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Московский областной суд огласил приговор фигурантам дела (“дела ОБНОН”), Халимдаров был признан виновным, ему назначено наказание в виде 10 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима», — сказал собеседник агентства. Другие фигуранты дела получили сроки от восьми лет до также 10 лет и шести месяцев колонии строгого режима. Все фигуранты были лишены специальных званий сотрудников МВД, добавили в пресс-службе.

«Все обвиняемые — бывшие руководители групп и отделов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков различных подразделений МВД Республики Татарстан — признаны виновными в похищении человека и контрабанде наркотиков в особо крупном размере. По статье о даче заведомо ложных показаний все подсудимые оправданы», — добавил собеседник агентства.

По версии следствия, экс-глава полиции Казани вместе с подчиненными в 2005 году организовал похищение уроженца Казахстана Сумбата Оганова, которого вывезли в Россию и обвинили в контрабанде наркотиков. В результате Оганов был приговорен к 13 годам колонии и провел под стражей 10 лет. В 2015 году суд пересмотрел дело Оганова, срок наказания был сокращен и он вышел на свободу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Три вопроса, которые Собчак предлагает задать жителям Крыма
Прокуроры вступились за пенсионера, который просил у Путина гроб
Глава ОКР допустил появление российского флага на Олимпиаде
Саакашвили объявили в розыск на Украине
Трамп признает в среду Иерусалим столицей Израиля
Опубликован рейтинг туристической привлекательности регионов РФ
F-35 начал разваливаться в полете
Умер легенда французского рока Джонни Холлидей
В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за пожаров
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Рита Дакота рассказала о трудностях материнства Певица поделилась откровениями в своем блоге.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь