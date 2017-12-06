Экс-глава полиции Казани получил 10,5 года колонии за похищение гражданина Казахстана

«Московский областной суд огласил приговор фигурантам дела (“дела ОБНОН”), Халимдаров был признан виновным, ему назначено наказание в виде 10 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима», — сказал собеседник агентства. Другие фигуранты дела получили сроки от восьми лет до также 10 лет и шести месяцев колонии строгого режима. Все фигуранты были лишены специальных званий сотрудников МВД, добавили в пресс-службе .

«Все обвиняемые — бывшие руководители групп и отделов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков различных подразделений МВД Республики Татарстан — признаны виновными в похищении человека и контрабанде наркотиков в особо крупном размере. По статье о даче заведомо ложных показаний все подсудимые оправданы», — добавил собеседник агентства.