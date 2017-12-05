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22:36 (мск), источник: ИА REGNUM

ФСИН уточнила информацию о пожаре в колонии в Пермском крае

Пожар произошёл не в колонии для пожизненно осуждённых «Белый лебедь», а в соседнем исправительном учреждении.

Источник: РИА "Новости"

Пожар в городе Соликамске Пермского края произошёл не в колонии для пожизненно осуждённых «Белый лебедь», а на территории соседней колонии строгого режима, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

«Пожар произошёл в административном здании, но не в ИК-2, более известной как “Белый лебедь”, где содержатся пожизненно осуждённые, а в ИК-1 — колонии строгого режима», — приводит сообщение федеральной службы ТАСС.

По данным ФСИН, жертв и разрушений в результате пожара нет.

Как уточняется, ИК-1 и ИК-2 расположены рядом друг с другом и ранее составляли одну колонию.

Напомним, 5 декабря в ряде СМИ появилась информация о пожаре в колонии «Белый лебедь» в Соликамске. Отмечалось, что огнём охвачена территория около 1800 квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности.

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