ФСИН уточнила информацию о пожаре в колонии в Пермском крае
Пожар произошёл не в колонии для пожизненно осуждённых «Белый лебедь», а в соседнем исправительном учреждении.
Пожар произошёл не в колонии для пожизненно осуждённых «Белый лебедь», а в соседнем исправительном учреждении.
Пожар в городе Соликамске Пермского края произошёл не в колонии для пожизненно осуждённых «Белый лебедь», а на территории соседней колонии строгого режима, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).
«Пожар произошёл в административном здании, но не в ИК-2, более известной как “Белый лебедь”, где содержатся пожизненно осуждённые, а в ИК-1 — колонии строгого режима», — приводит сообщение федеральной службы ТАСС.
По данным ФСИН, жертв и разрушений в результате пожара нет.
Как уточняется, ИК-1 и ИК-2 расположены рядом друг с другом и ранее составляли одну колонию.
Напомним, 5 декабря в ряде СМИ появилась информация о пожаре в колонии «Белый лебедь» в Соликамске. Отмечалось, что огнём охвачена территория около 1800 квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности.