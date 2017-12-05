ФСИН уточнила информацию о пожаре в колонии в Пермском крае

Источник: РИА "Новости"

Пожар в городе Соликамске Пермского края произошёл не в колонии для пожизненно осуждённых «Белый лебедь», а на территории соседней колонии строгого режима, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

«Пожар произошёл в административном здании, но не в ИК-2, более известной как “Белый лебедь”, где содержатся пожизненно осуждённые, а в ИК-1 — колонии строгого режима», — приводит сообщение федеральной службы ТАСС.

По данным ФСИН, жертв и разрушений в результате пожара нет.

Как уточняется, ИК-1 и ИК-2 расположены рядом друг с другом и ранее составляли одну колонию.