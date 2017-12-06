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08:16 (мск), источник: 36on.ru

Воронежскую компанию оштрафовали на миллион рублей за взятку

Воронежская компания «ЮниСтрой» признана виновной в даче взятки и оштрафована на крупную сумму, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, организация занималась возведением тоннеля под железнодорожным полотном в Лискинском районе, однако при строительстве объекта были допущены нарушения, которые обнаружил инспектор Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю. Руководством компании «ЮниСтрой», дабы избежать штрафа, попыталось решить проблему дорогим подарком — инспектору был подарен дорогой инструмент, а именно лазерный нивелир, стоимость которого составляет около 41 000 рублей.

О незаконном вознаграждении стало известно правоохранителям. Против инспектора, получившего взятку, было возбуждено уголовное дело, по результатам которого получатель незаконного вознаграждения был оштрафован на 90 000 рублей — такое решение вынес суд Лискинского района. Также инспектор уволен из управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю. Кроме того, сама компания «ЮниСтрой» также оштрафована на 1 миллион рублей.

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Воронежскую компанию оштрафовали на миллион рублей за взятку
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