Воронежскую компанию оштрафовали на миллион рублей за взятку
Воронежская компания «ЮниСтрой» признана виновной в даче взятки и оштрафована на крупную сумму, сообщает
Воронежская компания «ЮниСтрой» признана виновной в даче взятки и оштрафована на крупную сумму, сообщает
По данным ведомства, организация занималась возведением тоннеля под железнодорожным полотном в Лискинском районе, однако при строительстве объекта были допущены нарушения, которые обнаружил инспектор
О незаконном вознаграждении стало известно правоохранителям. Против инспектора, получившего взятку, было возбуждено уголовное дело, по результатам которого получатель незаконного вознаграждения был оштрафован на 90 000 рублей — такое решение вынес суд Лискинского района. Также инспектор уволен из управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю. Кроме того, сама компания «ЮниСтрой» также оштрафована на 1 миллион рублей.