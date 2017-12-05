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23:05 (мск), источник: Lenta.Ru

В Германии столкнулись пассажирский и грузовой поезда

Пассажирский и товарный поезда столкнулись в районе немецкого города Мербуш. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте местной пожарной службы.

На место ЧП прибывают оперативные службы.

Газета Bild, в свою очередь, сообщает минимум о 20 пострадавших. Спасательная операция осложняется тем, что добраться до раненых мешают электрические провода.

Железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn подтвердил, что в крушении участвовали пассажирский поезд National Express и грузовой состав DB Cargo.

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