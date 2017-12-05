В Германии столкнулись пассажирский и грузовой поезда
Пассажирский и товарный поезда столкнулись в районе немецкого города Мербуш. Об этом сообщается в
Пассажирский и товарный поезда столкнулись в районе немецкого города Мербуш. Об этом сообщается в
На место ЧП прибывают оперативные службы.
Газета Bild, в свою очередь, сообщает минимум о 20 пострадавших. Спасательная операция осложняется тем, что добраться до раненых мешают электрические провода.
Железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn подтвердил, что в крушении участвовали пассажирский поезд National Express и грузовой состав DB Cargo.