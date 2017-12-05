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23:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Число пострадавших в железнодорожной катастрофе в Германии превысило 50 человек

Число пострадавших в столкновении пассажирского и грузового поездов в Германии превысило 50 человек. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на федеральную полицию.

ЧП произошло в районе станции города Мербуш в земле Северный Рейн — Вестфалия. В крушении участвовали пассажирский поезд международной транспортной компании National Express и грузовой состав DB Cargo.

Ранее сообщалось, что спасательная операция осложняется провисшими электрическими кабелями. На место ЧП продолжают прибывать экстренные службы.

В пассажирском поезде находилось от 100 до 200 человек.

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