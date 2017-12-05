Число пострадавших в железнодорожной катастрофе в Германии превысило 50 человек

Число пострадавших в железнодорожной катастрофе в Германии превысило 50 человек

Число пострадавших в столкновении пассажирского и грузового поездов в Германии превысило 50 человек. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на федеральную полицию.