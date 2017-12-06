Стало известно число пострадавших при столкновении поездов в Германии
Местные власти уточнили число пассажиров, пострадавших при столкновении двух поездов в федеральной земле Северный
Местные власти уточнили число пассажиров, пострадавших при столкновении двух поездов в федеральной земле Северный
По сведениям пожарной службы, в вагонах пассажирского поезда находилось около 155 человек. 41 из них получил легкие травмы, не представляющие угрозы жизни и здоровью.
Троих пассажиров госпитализировали с ранениями средней тяжести, еще трое получили серьезные повреждения.
Доступ к пострадавшим осложняет оборвавшаяся цепная контактная подвеска,