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07:09 (мск), источник: БЕЛТА

Стало известно число пострадавших при столкновении поездов в Германии

Местные власти уточнили число пассажиров, пострадавших при столкновении двух поездов в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В настоящее время ситуацию взяли под контроль, на месте продолжают работу спасатели.

По сведениям пожарной службы, в вагонах пассажирского поезда находилось около 155 человек. 41 из них получил легкие травмы, не представляющие угрозы жизни и здоровью.

Троих пассажиров госпитализировали с ранениями средней тяжести, еще трое получили серьезные повреждения.

Доступ к пострадавшим осложняет оборвавшаяся цепная контактная подвеска, из-за которой людей, покинувших вагоны самостоятельно, может ударить током. Пока с ними установлен визуальный контакт.

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