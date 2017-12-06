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01:34 (мск), источник: РИА Новости

В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за лесного пожара

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округе Вентура в связи с лесным пожаром, сообщается на сайте губернатора.

Источник: AP 2017

«Этот пожар очень опасен и быстро распространяется, но мы будем продолжать борьбу с ним всеми средствами. Я, Эдмунд Дж. Браун, губернатор штата Калифорния … объявляю чрезвычайное положение в округе Вентура», — говорится в заявлении губернатора.

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Ранее пожарная служба округа Вентура сообщила о том, что около 27 тысяч жителей из восьми тысяч домов эвакуированы на юге Калифорнии, где сильный лесной пожар уничтожил 150 строений. Электроснабжающая компания Southern California Edison заявила, что без света в регионе остались более 260 тысяч потребителей: 180 тысяч в округе Вентура и 83 тысячи в округе Санта-Барбара.

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Сильнейшие лесные пожары охватили несколько округов Калифорнии в начале октября. Около 100 тысяч человек были эвакуированы из опасных зон. Сообщалось, что охваченная огнем территория превысила площадь крупнейшего американского города Нью-Йорк. На прошлой неделе власти объявили о поворотном моменте в борьбе с огнем, в некоторых районах люди смогли вернуться в свои дома.

По последним данным жертвами пожаров в Калифорнии стали 43 человека, сумма ущерба превысила 3,3 миллиарда долларов.

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