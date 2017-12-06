В Хабаровске задержали директора «ПромСтроя» за долги по зарплате

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске задержали руководителя строительной компании, у которой накопился крупный долг по зарплатам перед своими сотрудниками. Мужчину отправили в изолятор временного содержания, потому что он не предпринимал никаких мер, чтобы разрешить ситуацию.

Решение об этом приняли участники межведомственной рабочей группы по противодействию преступлений в сфере невыплаты денег на предприятиях. На заседании руководители и арбитражные управляющие проблемных компаний отчитались о том, что они делают, чтобы погасить задолженность.

Руководителя ООО «ПромСтрой», подозревают в невыплатах работникам денег, что повлекло за собой тяжкие последствия. Сотрудники предприятия выполнили монтажные работы на объектах в Камчатском крае, но до сих пор не получили зарплату. Долг перед 53 работниками составляет 625 тысяч рублей. Учитывая эти обстоятельства, а также пассивную позицию директора и его нежелание решать финансовые проблемы, правоохранители решили задержать его. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, мужчину отправили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о том, чтобы заключить нарушителя закона под стражу.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что самый большой долг по зарплатам по-прежнему числится перед рабочими Главного военно-строительного управления № 6: на 30 ноября сумма составила 406 миллионов рублей. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», руководство экс-«Дальспецстроя» на прошлой неделе объявило, что собирается погасить больше половины долгов по зарплате перед сотрудниками. Кроме того, больше 100 миллионов рублей должен своим работникам глава АО «Дальмостострой».