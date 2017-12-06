В Хабаровске задержали директора «ПромСтроя» за долги по зарплате
Руководителя компании наказали
Руководителя компании наказали
В Хабаровске задержали руководителя строительной компании, у которой накопился крупный долг по зарплатам перед своими сотрудниками. Мужчину отправили в изолятор временного содержания, потому что он не предпринимал никаких мер, чтобы разрешить ситуацию.
Решение об этом приняли участники межведомственной рабочей группы по противодействию преступлений в сфере невыплаты денег на предприятиях. На заседании руководители и арбитражные управляющие проблемных компаний отчитались о том, что они делают, чтобы погасить задолженность.
Руководителя ООО «ПромСтрой», подозревают в невыплатах работникам денег, что повлекло за собой тяжкие последствия. Сотрудники предприятия выполнили монтажные работы на объектах в Камчатском крае, но до сих пор не получили зарплату. Долг перед 53 работниками составляет 625 тысяч рублей. Учитывая эти обстоятельства, а также пассивную позицию директора и его нежелание решать финансовые проблемы, правоохранители решили задержать его. Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что самый большой долг по зарплатам
Ситуацию осложняет то, что по закону