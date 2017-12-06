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03:30 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске задержали директора «ПромСтроя» за долги по зарплате

Руководителя компании наказали из-за его халатного отношения к проблеме.

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске задержали руководителя строительной компании, у которой накопился крупный долг по зарплатам перед своими сотрудниками. Мужчину отправили в изолятор временного содержания, потому что он не предпринимал никаких мер, чтобы разрешить ситуацию.

Решение об этом приняли участники межведомственной рабочей группы по противодействию преступлений в сфере невыплаты денег на предприятиях. На заседании руководители и арбитражные управляющие проблемных компаний отчитались о том, что они делают, чтобы погасить задолженность.

Руководителя ООО «ПромСтрой», подозревают в невыплатах работникам денег, что повлекло за собой тяжкие последствия. Сотрудники предприятия выполнили монтажные работы на объектах в Камчатском крае, но до сих пор не получили зарплату. Долг перед 53 работниками составляет 625 тысяч рублей. Учитывая эти обстоятельства, а также пассивную позицию директора и его нежелание решать финансовые проблемы, правоохранители решили задержать его. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, мужчину отправили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о том, чтобы заключить нарушителя закона под стражу.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что самый большой долг по зарплатам по-прежнему числится перед рабочими Главного военно-строительного управления № 6: на 30 ноября сумма составила 406 миллионов рублей. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», руководство экс-«Дальспецстроя» на прошлой неделе объявило, что собирается погасить больше половины долгов по зарплате перед сотрудниками. Кроме того, больше 100 миллионов рублей должен своим работникам глава АО «Дальмостострой».

Ситуацию осложняет то, что по закону предприятие-банкрот должно сначала выплатить долг налоговым службам, поэтому деньги от продажи имущества в первую очередь идут на эти цели. Вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук посоветовал руководителям предприятий требовать в суде изменения этих условий.

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