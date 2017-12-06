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03:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморский солдат дерзко обокрал товарища

Cтарший сержант Виктор Кудрук в воинской части в Приморье обокрал сослуживца, сообщили Deita. ru в ВСУ по ВВО.

Следствием и судом установлено, что 11 июля 2017 года Виктор Кудрук, находясь в магазине «Маяк», расположенном в с. Сергеевка Приморского края, тайно похитил денежные средства сослуживца — Семена Свиридова, причинив тому значительный имущественный вред на общую сумму 11 000 рублей.

Уссурийским гарнизонным военным судом Виктор Кудрук признан виновным. Однако, в отношении него уголовное дело прекращено, назначен штраф в 40 тысяч рублей.

Михаил Грач.

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