Приморский солдат дерзко обокрал товарища

Следствием и судом установлено, что 11 июля 2017 года Виктор Кудрук, находясь в магазине «Маяк», расположенном в с. Сергеевка Приморского края, тайно похитил денежные средства сослуживца — Семена Свиридова, причинив тому значительный имущественный вред на общую сумму 11 000 рублей.