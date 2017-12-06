СМИ: британские спецслужбы предотвратили покушение на Терезу Мэй
ТАСС, 6 декабря. Службы безопасности Великобритании задержали двух мужчин, планировавших совершить покушение на
ТАСС, 6 декабря. Службы безопасности Великобритании задержали двух мужчин, планировавших совершить покушение на
Об этом 6 декабря сообщила газета The Independent со ссылкой на главу руководителя британской службы контрразведки MI-5 Эндрю Паркера.
По ее данным, Паркер рассказал о предотвращенном нападении в докладе кабинету министров 4 декабря. Двое мужчин были задержаны в ходе антитеррористических рейдов в Лондоне и Бирмингеме на прошлой неделе, им предъявлены обвинения в терроризме. Подозреваемые планировали разместить взрывные устройства у входа в канцелярию главы британского правительства на
Глава MI-5 также сообщил министрам, что за минувший год спецслужбе удалось предотвратить девять террористических атак.