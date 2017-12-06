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03:57 (мск), источник: ТАСС

СМИ: британские спецслужбы предотвратили покушение на Терезу Мэй

ТАСС, 6 декабря. Службы безопасности Великобритании задержали двух мужчин, планировавших совершить покушение на премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй.

Источник: Reuters

Об этом 6 декабря сообщила газета The Independent со ссылкой на главу руководителя британской службы контрразведки MI-5 Эндрю Паркера.

По ее данным, Паркер рассказал о предотвращенном нападении в докладе кабинету министров 4 декабря. Двое мужчин были задержаны в ходе антитеррористических рейдов в Лондоне и Бирмингеме на прошлой неделе, им предъявлены обвинения в терроризме. Подозреваемые планировали разместить взрывные устройства у входа в канцелярию главы британского правительства на Даунинг-стрит, а затем атаковать Мэй с использование ножей. Задержанные предстанут перед судом 6 декабря.

Глава MI-5 также сообщил министрам, что за минувший год спецслужбе удалось предотвратить девять террористических атак.

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