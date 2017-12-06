СМИ: британские спецслужбы предотвратили покушение на Терезу Мэй

По ее данным, Паркер рассказал о предотвращенном нападении в докладе кабинету министров 4 декабря. Двое мужчин были задержаны в ходе антитеррористических рейдов в Лондоне и Бирмингеме на прошлой неделе, им предъявлены обвинения в терроризме. Подозреваемые планировали разместить взрывные устройства у входа в канцелярию главы британского правительства на Даунинг-стрит, а затем атаковать Мэй с использование ножей. Задержанные предстанут перед судом 6 декабря.