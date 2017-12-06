Экспертиза исключила употребление наркотиков погибшим фронтменом Linkin Park

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Согласно результатам аутопсии и токсикологической экспертизы, в первом анализе крови Беннингтона обнаружили следы MDMA (экстази), однако результаты двух последующих тестов опровергли это, вследствие чего был сделан окончательный вывод, что в момент смерти погибший не находился под воздействием наркотиков.

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Вдова Беннингтона Талинда рассказала изданию, что после попытки самоубийства в 2006 году врач прописал ее мужу антидепрессанты, которые Честер не принимал более года.

Музыкант не оставил предсмертной записки, однако следователи нашли написанную от руки «очевидную биографию». Ранее сообщалось, что в доме Беннингтона криминалисты не обнаружили наркотиков, лишь початую бутылку алкоголя в спальне.