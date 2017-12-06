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03:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Следком: Сотрудник МУПа в Хабаровском крае обустроил свой коттедж за счет предприятия

Ущерб организации составил почти 100 тысяч рублей.

В Хабаровском крае перед судом предстанет бывший заместитель директора МУП «Электрические сети Нанайского района», которого обвиняют в присвоении денег и растрате материальных ценностей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого следственного управления СК РФ.

По версии следствия, с января по октябрь 2016 года фигурант купил за счет муниципального предприятия электроинструмент, брус, арматуру и плиты утепления. Все это он использовал для обустройства частного дома и двора. Ущерб предприятию превысил 95 тысяч рублей.

Дело возбудили по части 3 статьи 160 УК РФ — «Присвоение или растрата». Обвиняемый во всем признался и полностью возместил ущерб. Материалы дела уже направлены в суд.

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Следком: Сотрудник МУПа в Хабаровском крае обустроил свой коттедж за счет предприятия
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