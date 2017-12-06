Следком: Сотрудник МУПа в Хабаровском крае обустроил свой коттедж за счет предприятия

В Хабаровском крае перед судом предстанет бывший заместитель директора МУП «Электрические сети Нанайского района», которого обвиняют в присвоении денег и растрате материальных ценностей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого следственного управления СК РФ.

По версии следствия, с января по октябрь 2016 года фигурант купил за счет муниципального предприятия электроинструмент, брус, арматуру и плиты утепления. Все это он использовал для обустройства частного дома и двора. Ущерб предприятию превысил 95 тысяч рублей.