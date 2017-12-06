Чиновников-взяточников из ЮКО задержали прямо во время обеда

Источник: Nur.kz

Местный глава отдела здравоохранения и руководитель юстиции были на застолье, когда внезапно появились сотрудники антикоррупционного бюро.

Утепову и Туйнебаеву пришлось вынуть из карманов 600 тысяч тенге, часть из которых была пятитысячными купюрами, а часть — в долларах.

По данным оперативников, эта сумма является данью от двух владельцев кафе.

По версии следствия, чиновники получили деньги за помощь в открытии кафе и обещание покровительства.

Однако позже бизнесмены передумали и заявили на своих «покровителей».