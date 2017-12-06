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04:20 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье иностранец осужден за незаконный оборот частей амурского тигра

Иностранец приобрел в Хасанском районе Приморье и незаконно хранил в своем гараже кости амурского тигра, который занесен в Красную Книгу. Фрагменты животного принадлежат как минимум двум особям амурского тигра. Также в автомобиле иностранца правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства синтетического происхождения в крупном размере. Суд приговорил фигуранта к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Хасанский районный суд вынес приговор иностранному гражданину, который признан виновным в незаконном обороте частей особо ценных диких животных и незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, фигурант приобрел и незаконно хранил кости амурского тигра, который занесён в Красную книгу Российской Федерации и принадлежит к видам, охраняемым международными договорами Российской федерации.

В его гараже в пгт. Краскино Хасанского района была обнаружена бочка, в которой находились кости и фрагменты костей (в количестве 133 штук), принадлежащих как минимум двум особям подвида амурского тигра.

Кроме этого, при осмотре автомобиля, находившегося в пользовании фигуранта, правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства синтетического происхождения в крупном размере.

Суд приговорил его за содеянное к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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