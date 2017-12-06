В Приморье иностранец осужден за незаконный оборот частей амурского тигра
Иностранец приобрел в Хасанском районе Приморье и незаконно хранил в своем гараже кости амурского тигра, который занесен в Красную Книгу. Фрагменты животного принадлежат как минимум двум особям амурского тигра. Также в автомобиле иностранца правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства синтетического происхождения в крупном размере. Суд приговорил фигуранта к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.