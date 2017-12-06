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05:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Родственники жертвы авиакатастрофы в Хабаровском крае остались без компенсации

Брату и сестре погибшего мужчины объяснили, что права на выплаты они не имеют, хотя изначально им пообещали миллион рублей.

Источник: Reuters

Родственники Дениса Амосова, погибшего при крушении самолета в Хабаровском крае, не могут получить компенсацию. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала сестра Дениса Олеся Васюкевич. В правительстве края заверили, что собираются оказать семье материальную помощь, но сделать это непросто.

Напомним, самолет Л-410 разбился рядом с селом Нелькан днем 15 ноября. Жертвами крушения стали шесть человек. Позже правительство региона объявило, что за каждого погибшего семьям выплатят компенсацию в 1 млн рублей. По информации «Интерфакса», к 3 декабря родственникам умерших перечислили все деньги.

В то же время сестра Дениса Амосова заявила, что никаких денег ни она, ни другие его родственники не получали.

«Когда мы улетали хоронить [Дениса], нам сказали: “Все, миллион вам выделяется”. Но тогда нам было не до миллиона», — говорит Олеся Васюкевич.

По словам Олеси, из родственников у Дениса — только она и брат. Также у мужчины была гражданская жена Светлана, с которой он прожил три года — их брак не зарегистрирован.

«Светлана разговаривала [с сотрудницей комитета по гражданской защите]. Та сказала: “Светочка, не беспокойтесь. Скажите, что комиссия поделила выплату на троих, все нормально”», — продолжает Олеся Васюкевич.

Тем не менее за прошедшие недели никто не просил семью Дениса принести документы, подтверждающие родство с погибшим.

«[Позже в правительстве] мне сказали: “Мы делаем все, что в наших силах, но вышестоящие не дали добро, потому что вы погибшему никем не приходитесь”. Вот это положение [по выплатам] — мы туда не входим, там не указаны ни брат, ни сестра, — говорит Олеся. — У Дениса не было законной жены, не было детей. Так почему не ищут родных сестру, брата? Я бегала по инстанциям, пыталась поговорить с людьми. Никто ничего не говорит, потому что мы никто, получается».

В министерстве социальной защиты Хабаровского края подтвердили, что в постановлении, регулирующем такие выплаты, четко прописаны родственники, которые имеют право на получение компенсаций.

«Это отец, мать, несовершеннолетние дети, иные члены семьи, если они находились на иждивении. [Если говорить о Денисе Амосове], то молодой человек погиб, а на его иждивении никого не было, вот в чем дело», — объяснила заместитель министра соцзащиты Светлана Петухова.

Замминистра отметила, что за выплаты отвечает комитет правительства края по гражданской защите — именно его сотрудники обладают полной информацией о ситуации с Амосовым. В комитете от комментариев отказались, отметив лишь, что «работают над этим вопросом».

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Родственники жертвы авиакатастрофы в Хабаровском крае остались без компенсации
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