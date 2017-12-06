Разрушенный взрывом дом в Усть-Куте восстановят
Ремонтные бригады уже восстановили контур отопления дома.
Ремонтные бригады уже восстановили контур отопления дома.
Межведомственная комиссия, созданная властями Иркутской области для обследования жилого дома в городе
Для подтверждения объективности такого вывода в
«К концу недели будет выполнено сводное заключение по состоянию строительных конструкций. В течение трех дней специалисты “Иркут-инвеста” сделают расчет затрат на работы по восстановлению несущих конструкций подъезда. В тот же срок подготовит смету областной фонд капремонта, который может выполнить работы по восстановлению фасадной части, остеклению, ремонту водопроводного и теплового оборудования», — уточняется в сообщении со ссылкой на заместителя министра ЖКХ региона Сергея Малинкина.
Ранее сообщалось, что днем в воскресенье произошел взрыв газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по улице Халтурина в
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