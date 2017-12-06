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05:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Разрушенный взрывом дом в Усть-Куте восстановят

Ремонтные бригады уже восстановили контур отопления дома.

Межведомственная комиссия, созданная властями Иркутской области для обследования жилого дома в городе Усть-Кут, пришла к выводу о возможности его восстановления после взрыва газового баллона. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на замминистра жилищной политики области Сергея Малинкина.

Для подтверждения объективности такого вывода в Усть-Куте ждут приезда специалистов МЧС с мобильным диагностическим комплексом, который уже использовался для определения устойчивости строений, пострадавших в результате подобных происшествий в Ижевске и в Иванове.

«К концу недели будет выполнено сводное заключение по состоянию строительных конструкций. В течение трех дней специалисты “Иркут-инвеста” сделают расчет затрат на работы по восстановлению несущих конструкций подъезда. В тот же срок подготовит смету областной фонд капремонта, который может выполнить работы по восстановлению фасадной части, остеклению, ремонту водопроводного и теплового оборудования», — уточняется в сообщении со ссылкой на заместителя министра ЖКХ региона Сергея Малинкина.

Ранее сообщалось, что днем в воскресенье произошел взрыв газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по улице Халтурина в Усть-Куте. Взорвался баллон с пропаном при монтаже натяжного потолка. На месте погиб один человек — житель квартиры на втором этаже. Медицинская помощь потребовалась пяти жильцам дома.

В пресс-службе также отметили, что ремонтные бригады уже восстановили контур отопления дома, заменили подъездные двери.

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