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05:20 (мск), источник: Восток Медиа

Приморские пожарные не смогли спасти полыхающий дом

К приезду первых расчётов пламя охватило практически всё здание.

В Приморском крае сгорел частный дом. Пожарные несколько часов боролись с огнём, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувший вторник Находка отметилась очень сильным пожаром. Там практически полностью сгорел частный дом на улице Пограничной. Пожар вспыхнул в третьем часу дня. Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 14:27 — когда дом уже вовсю пылал. К приезду первых расчётов пламя охватило 120 квадратных метров. Огонь распространился на крышу и две комнаты здания.

Локализовать возгорание пожарным удалось достаточно быстро — за десять минут. Однако на то, чтобы полностью справиться с огнём, времени потребовалось гораздо больше. Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе приморского управления МЧС, свою работу сотрудники ведомства закончили только в шесть часов вечера. Им, помимо всего прочего, пришлось задействовать несколько автоцистерн — одной просто не хватило.

К слову, в результате инцидента никто не пострадал.

Подобные крупные пожары — не редкость для Приморья. Зачастую пламя вспыхивает именно в частных домах. Так, РИА «Восток-Медиа» ранее писало о серьёзном инциденте в Находке. В конце ноября там загорелся частный дом на улице Южная. Пламя охватило веранду, крышу и дверь здания, а также успело перекинуться на соседний дом. В здании находился пенсионер. Соседи помогли выбраться ему через окно. Только благодаря этому мужчина не пострадал. Ещё один инцидент произошёл в Уссурийске. Там пожарные четыре часа тушили полыхающий дом.

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