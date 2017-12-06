Приморские пожарные не смогли спасти полыхающий дом

В Приморском крае сгорел частный дом. Пожарные несколько часов боролись с огнём, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувший вторник Находка отметилась очень сильным пожаром. Там практически полностью сгорел частный дом на улице Пограничной. Пожар вспыхнул в третьем часу дня. Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 14:27 — когда дом уже вовсю пылал. К приезду первых расчётов пламя охватило 120 квадратных метров. Огонь распространился на крышу и две комнаты здания.

Локализовать возгорание пожарным удалось достаточно быстро — за десять минут. Однако на то, чтобы полностью справиться с огнём, времени потребовалось гораздо больше. Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе приморского управления МЧС, свою работу сотрудники ведомства закончили только в шесть часов вечера. Им, помимо всего прочего, пришлось задействовать несколько автоцистерн — одной просто не хватило.

К слову, в результате инцидента никто не пострадал.